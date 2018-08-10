ТОКИО, 10 авг /ПРАЙМ/, Ксения Нака. Совещание правительства Японии по вопросам экономического сотрудничества с Россией в плане подготовки к визиту премьера Синдзо Абэ во Владивосток в сентябре откроется в его канцелярии в пятницу.

Основными темами станут вопросы плана сотрудничества из восьми пунктов, предложенного премьер-министром Японии Синдзо Абэ во время его визита в Россию в мае 2016 года. План охватывает такие сферы как здравоохранение, энергетика, сельское хозяйство, городская среда, промышленность, развитие малого и среднего бизнеса, высокие технологии и гуманитарную область.

Как отмечает агентство Киодо, план подразумевает развитие сотрудничества в области энергетики, здравоохранения и городской инфраструктуры, прежде всего, в районах Дальнего Востока, рассчитывая таким образом укрепить контакты между двумя странами и приблизиться к решению проблемы островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Однако пока, как отмечает агентство, серьезной проблемой является отсутствие достаточного числа компаний, желающих участвовать в совместных проектах.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года. В феврале 2017 при МИД Японии был создан совет по совместной экономической деятельности, который возглавил руководитель ведомства. В июне и октябре прошлого года состоялись поездки группы из 50 с лишним представителей правительственных и бизнес-кругов Японии на Курилы, для того чтобы на месте изучить конкретные перспективы проектов.

Согласно договоренности, эта деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран. Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется через развитие экономических связей двух стран содействовать решению проблемы, которую она увязывает с заключением мирного договора. Передачу Японии четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Россией.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.