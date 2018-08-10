КРОНОЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК (Камчатский край), 10 авг /ПРАЙМ/. Система особо охраняемых природных зон России получит серьезные финансовые вливания, заявил в пятницупремьер-министр Дмитрий Медведев.

"Развитие систем особой защиты, особой охраны природных территорий продолжится", — сказал Медведев на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника.

Он подчеркнул, что в настоящее время ситуация с финансированием особо охраняемых природных зон заметно отличается от положения заповедников в 1990-2000-е годы.

"На протяжении достаточно длительного периода, я имею в виду особенно 90-е годы да и начало 2000-х, у нас почти денег на развитие и содержание заповедников, особо охраняемых природных территорий не выделялось", — отметил глава правительства РФ.

В качестве примера улучшения ситуации премьер-министр назвал недавно подписанный документ о создании заповедника "Ленские столбы" в Якутии. "Эта работа будет идти и дальше", — подчеркнул Медведев.

Он отметил, что в настоящее время также готовится отдельный национальный проект "Экология". По его словам, согласно паспорту проекта, в ближайшие годы будет принято решение о создании новых 24 особо охраняемых природных территорий. Этот нацпроект будет также регулировать и другие аспекты функционирования заповедников, отметил он.

Финансирование на подобного рода новые природные зоны власти РФ будут планировать. "Но в целом это будут все-таки для системы достаточно серьезные финансовые вливания. Это совершенно очевидно, особенно если сравнить с тем, в каком состоянии вся система заповедников, особо охраняемых природных территорий находилась 10-15 лет назад", — особо подчеркнул Медведев.

Председатель правительства также обратил внимание на необходимость поиска баланса между туристическими возможностями заповедников и важностью сохранения природной зоны.

Кроме того, Медведев затронул тему частного финансирования, высказав мнение о возможности привлечения подобного рода инвестиций в отдельных случаях.

"Если говорить о деньгах, это не только бюджетные финансирования. Я считаю, что в ряде случаев это вполне могут быть и какие-то частные инвестиции, ничего плохого в этом нет, в мире это используется, предложения будем рассматривать", — сказал Медведев.