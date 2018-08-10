Добавлены подробности (4, 7-11 абзацы).

КРОНОЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК (Камчатский край), 10 авг /ПРАЙМ/. Дальнейшее усиление санкций против России можно будет расценить как объявление экономической войны, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника.

"Разговоры о будущих санкциях я бы не хотел комментировать, но могу сказать одно: если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо будет реагировать — экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать", — заявил он, отвечая на вопрос о том, какие еще санкции в отношении России могут быть приняты и как они могут повлиять на экономику страны.

Говоря об уже действующих и недавно объявленных санкциях, Медведев подчеркнул: "Как бы западные партнеры ни рассуждали, что русские плохие, проводят неправильную политику, что правительство РФ должно изменить свою позицию по ряду вопросов, но в значительной степени это — ограничение нашей экономической мощи".

Он отметил, что санкции так или иначе влияют на экономику страны. "Ничего хорошего в этом нет, потому что всякого рода ограничения в конечном счете сказываются на самочувствии экономики, на движении курса валют", — добавил он.

Премьер добавил, что санкции в отношении Москвы вводились неоднократно и в советский период.

"Наша страна в последние 100 лет существовала в условиях постоянного санкционного давления. Для чего это делается? Для того, чтобы убрать Россию из числа мощных конкурентов на международном поле", — указал премьер-министр.

По его словам, "в отношении Советского Союза санкции вводились несколько десятков раз более или менее крупные". Он отметил, что Россия "неплохо развивалась" в начале ХХ века, "и несмотря на все сложности советского периода, были периоды бурного развития, и это многим не нравилось".

"Это не нравится, прежде всего, тем странам, которые занимаются введением санкций, в значительной степени это США и целый ряд их союзников. Ничего не изменилось и сейчас", — заявил Медведев.

В качестве примера недобросовестной экономической конкуренции Медведев привел ограничения, которые США пытаются ввести в отношении поставок российского газа в Европу. Он добавил, что США заинтересованы в поставках своего сжиженного природного газа на европейский рынок, "это и есть метод недобросовестной конкуренции", указал Медведев.

По его словам, "все это было упаковано в один закон, и несмотря на то, что это абсолютно не рыночная и антиконкурентная мера, направленная на то, чтобы удушить наши возможности, это превратилось в политику".

Премьер также указал, что подобные санкционные протекционистские меры Вашингтон использует и против Китая, "это, конечно, не нравится китайцам, это никому не нравится, и наша задача — всем этим мерам противостоять".