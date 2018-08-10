ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 авг — ПРАЙМ. Премьер РФ Дмитрий Медведев считает возможным ввести определенные льготы для сотрудников природоохранных территорий, работающих в сложных условиях.

С соответствующей просьбой к главе правительства обратились сотрудники Кроноцкого заповедника в Камчатском крае, они попросили предоставить работникам природоохранных территорий дополнительные гарантии или льготы по аналогии с правоохранительными органами.

"Я готов рассмотреть эти предложения, если министерство (Минприроды — ред.) их сформулирует. И если это будут какие-то разумные льготы, которые все-таки сохраняются в нашем государстве, поскольку основной путь — это все-таки увеличение зарплаты", — сказал Медведев.

Как отметил премьер, "можно такие льготы, которые применяются в аналогичных ситуациях, использовать их для сотрудников заповедников и особых охраняемых территорий".

Он также согласился с предложением дать больше полномочий инспекторам, которые работают в охраняемых зонах на сопредельных территориях.

Работники заповедника пояснили, что часто инспекторы перемещаются по сопредельным территориям, но не могут вмешаться, видя нарушения, поскольку лишены таких полномочий. "Я попросил бы коллег посмотреть по всей вероятности Кодекс об административных правонарушениях и какие-то другие административные акты. Понятно, что весь набор полномочий давать на сопредельных территориях трудно, но какой-то ограниченный набор можно предусмотреть, чтобы у вас были права кого-то остановить", — сказал Медведев.

Он пообещал сформулировать соответствующее поручение профильным министерствам по итогам встречи.