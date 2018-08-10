МОСКВА, 10 июл /ПРАЙМ/. Наращивание экономического взаимодействия стало одной из тем телефонного разговора президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в пятницу, заявил РИА Новости турецкий посол в Москве Хюссейн Дириоз.

"Конечно. Они всегда обсуждают дальнейшее укрепление экономического сотрудничества. Мы всегда над этим работаем",- заявил посол, отвечая на вопрос, обсуждалась ли эта тема в ходе телефонного разговора лидеров двух стран.

Пресс-служба Кремля сообщила в пятницу, что Путин и Эрдоган торгово-экономическое сотрудничество и его перспективы двух стран.

За последние месяцы турецкая лира неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро, с начала года она обесценилась по отношению к этим валютам более чем на 30%. Эксперты связывали это с высоким уровнем инфляции и дефицита платежного баланса в Турции. Кроме того, международное рейтинговое агентства Fitch выразило опасение в связи с намерением президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана после победы на выборах 24 июня ужесточить контроль над экономикой, что грозит непредсказуемостью денежно-кредитной политики.