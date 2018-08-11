АНКАРА, 11 авг /ПРАЙМ/, Алёна Палажченко. Падение турецкой лиры к доллару не окажет влияния на туристический поток из России в Турцию, однако при продолжении падения курса рубля в долгосрочной перспективе число российских туристов может уменьшиться, заявил РИА Новости независимый эксперт по туристическому рынку Алексей Каширский.

Утром в пятницу лира обваливалась до очередного рекордного минимума по отношению к доллару, американская валюта подорожала на 12%, до 6,4684 лиры за доллар.

Снижение курса турецкой лиры вновь усилилось в пятницу после того, как газета Financial Times сообщила, что представители Европейского центробанка (ЕЦБ) выразили опасения относительно возможных рисков для банков региона от финансового кризиса в Турции.

"Падение лиры не повлияет на турпоток из РФ. От этого выигрывают только турецкие компании: отели, транспортные и экскурсионные фирмы и крупные турецкие туроператоры, у которых есть собственные гостиницы, так как выручка у них в валюте, а расходы в лирах. А для россиян поездка в Турцию независимо от падения лиры становится дороже, потому что все цены на турпакеты, перелеты, отели, трансферы установлены в долларах. В долгосрочной перспективе при продолжении падения курса рубля к основным валютам и сокращении доходов россиян в валютном эквиваленте выездной поток может уменьшиться", — сказал Каширский.

Он отметил, что нынешний сезон проходит успешно для турецкого туристического сектора.

"Цены на гостиницы не демпингуются. Сейчас август, цены очень высокие, в том числе и из-за предстоящего праздника Курбан-Байрам. В сентябре, когда закончится высокий сезон, в любом случае сократится количество туристов, которые покупают дешевые турпакеты. А на поток туристов, которые на бархатный сезон в сентябре-октябре едут в дорогие гостиницы, такое изменение курса рубля не повлияет", — добавил эксперт.