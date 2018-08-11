ВАШИНГТОН, 11 авг /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Госдепартамент пока не готов комментировать влияние Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, которую на этих выходных подпишут в рамках пятого Каспийского саммита, на ситуацию с диверсификацией поставок газа в Европу.

"Давать какие-либо комментарии преждевременно, поскольку нам неизвестны детали соглашения", — заявил РИА Новости представитель бюро по энергетике госдепартамента США Винсент Кампос.

Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что в ходе предстоящего на этих выходных в Казахстане пятого Каспийского саммита стороны на высшем уровне подпишут Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась с 1996 года.

Неурегулированность этого вопроса является одним из препятствий для строительства Транскаспийского газопровода, который мог бы доставлять газ в Европу.

Ранее Кампос заявлял, что США "решительно поддерживают" проект "Южный газовый коридор", который сможет составить серьезную конкуренцию российскому газу в части поставок в Европу.

"Южный газовый коридор" (ЮГК) протяженностью 3,5 тысячи километров позволит поставлять в Европу газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. Составными частями ЮГК являются Южно-Кавказский газопровод, TANAP и TAP. Проект TANAP предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах-Дениз" через Грузию в Турцию, а после сооружения ТАР в 2020 году — и в страны Южной Европы.

Но на текущий момент пока неясно, как будет заполнена ресурсная база газопровода. Текущих объёмов поставок из Азербайджана недостаточно даже для полного заполнения газопровода TAP. Объём добычи газа в Азербайджане с месторождения "Шах-Дениз" с учётом потребления части газа в Турции недостаточно даже для полного заполнения первой очереди газопровода особенно с учётом уже функционирующего газопровода "Баку-Тбилиси-Эрзурум". Помощь в реализации проекта могли бы оказать поставки газа через Туркменистан, но им как раз мешает неопределенный правовой статус Каспийского моря.