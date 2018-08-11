МЕХИКО, 11 авг /ПРАЙМ/. Президент Боливии Эво Моралес провел в пятницу в Ла-Пасе встречу с российской делегацией с целью обсудить перспективы разработки месторождений лития в этой стране.

"Сейчас продолжаются технические переговоры, чтобы найти возможности подписать контракты по проектам на соляных разработках в районах Уюни, Коипаса, Пастос-Грандес", — приводит агентство ABI заявление посла России в Боливии Владимира Спринчана.

От российской стороны присутствовали представители "Росатома".

В июне Моралес заявил после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве, что РФ и Боливия намерены подписать соглашение о совместной разработке месторождений лития в южноамериканской стране.