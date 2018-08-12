КИЕВ, 12 авг — ПРАЙМ. У СБУ нет претензий к находящимся на судне "Механик Погодин" в порту Херсон 12 гражданам России, они свободы в своих передвижениях, однако относительно судна в понедельник будет суд по вопросу его возможного ареста, сообщает в воскресенье омбудсмен Украины Людмила Денисова.

Ранее назначенный на Украине постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин рассказал, что Служба безопасности Украины намерена арестовать зашедшее в Херсон российское судно "Механик Погодин", которое принадлежит находящейся под санкциями Киева компании из РФ. Бабин уточнил, что решения об аресте судна пока нет.

"Только что переговорила с капитаном судна "Механик Погодин" Михаилом Замятиным. Еще вчера я получила информацию от Службы безопасности и пограничной службы, что именно к людям они претензий не имеют. На судне находятся 12 членов экипажа, включая капитана, они являются гражданами Российской Федерации. Все они прошли пограничный контроль, свободны в своих передвижениях, их никто не удерживает. Они не под санкциями. Впрочем, они никуда не выходят, остаются на судне", — пишет омбудсмен.

По ее данным, судно и имущество, по предварительным данным, принадлежит компании ВЭБ "Лизинг", которая внесена в санкционный список 26 июля текущего года. Денисова пишет, что суд по вопросу ареста судна состоится в понедельник.

"Я переговорила с капитаном, оставила ему свои контакты на случай, если будут замечания и пожелания. На данный момент никаких жалоб/замечаний/пожеланий не высказывают", — сообщает Денисова.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Денисовой с просьбой проверить состояние экипажа судна "Механик Погодин" и при необходимости оказать им гуманитарную или медицинскую помощь.