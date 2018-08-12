АКТАУ (Казахстан), 12 авг — ПРАЙМ. В казахстанском городе Актау началась встреча лидеров России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана, по итогам которой будет подписан исторический для региона документ — конвенция о статусе Каспийского моря, работа над ним велась 22 года.

Как передает корреспондент РИА Новости, встреча проходит во Дворце дружбы Актау. Как ожидается, она продлится полтора часа, после чего состоится церемония подписания документов и фотографирования. Затем, как ожидается, лидеры прогуляются по набережной Каспия.

Эксперты называют конвенцию "конституцией" Каспийского моря.

В соответствии с документом, основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права. Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами правилам. При реализации масштабных морских проектов в обязательном порядке учитывается экологический фактор. Конвенция фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав, определяет пять прикаспийских государств ответственными за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.

По мнению экспертов, главной заслугой конвенции станет то, что он закрепит вышеназванные принципы в обязательном для исполнения документе.

На саммите лидеры также обсудят приоритеты развития в рамках "каспийской пятерки" на период до следующей встречи в таком формате.

Первый каспийский саммит состоялся в апреле 2002 года Ашхабаде, второй – 16 октября 2007 года Тегеране, третий – 18 ноября 2010 года в Баку, четвертый – 29 сентября 2014 года в Астрахани.

На Астраханском саммите было подписано принципиально важное Заявление президентов о принципах взаимодействия сторон на Каспии.