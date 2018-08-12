АКТАУ (Казахстан), 12 авг — ПРАЙМ. Иран намерен расширять сотрудничество с прикаспийскими странами в области энергетики, в том числе транспортировке энергоносителей, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

В казахстанском городе Актау проходит встреча лидеров России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана, по итогам которой будет подписан исторический для региона документ — конвенция о статусе Каспийского моря, работа над ним велась 22 года.

"Целесообразно в рамках соместных комитетов создавать и упрощать условия для судоходных компаний и туристических агентств. Сотрудничество в области энергетики, в том числе транспортировка энергоносителей, проведение энергетических, своповских операций являются другими важными темами сотрудничества на Каспийском море. Мы начали работу в этой сфере с некоторыми прикаспийскими странами и серьезно будем ее продолжать и расширять", — заявил Роухани на V саммите "каспийской пятерки".

"Иран готов предпринимать меры для реализации своей стратегической и региональной роли в вопросе развития торговли и транспорта. Сегодня Каспийское море в качестве очень важного стратегического региона является центром дружбы, сотрудничества и интеграции между правительствами и их народами. Этот регион превратился в успешную модель для гарантий мира и добрососедства. Этот саммит — шаг к большей интеграции в регионе", — добавил президент.