АКТАУ (Казахстан), 12 авг — ПРАЙМ. Россия готова поддержать более длительный мораторий на вылов осетра в Каспийском море, заявил президент РФ Владимир Путин.

Выступая на саммите прикаспийских стран (РФ, Азербайджан, Иран, Туркмения, Казахстан), Путин отметил, что межправкомиссия "пятерки" приняла важное решение продлить запрет на коммерческий вылов осетровых.

"Россия приветствует временный отказ прикаспийских государств от промысла этой ценной рыбы и готова поддержать более продолжительный мораторий", — сказал Путин.

Он отметил, что следовало бы также скорее завершить работу над документом, который регламентирует совместную борьбу с браконьерством.