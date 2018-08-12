АКТАУ (Казахстан), 12 авг — ПРАЙМ. Россия предлагает прикаспийским странам разработать пятистороннее соглашение по морскому транспорту, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Развитию международных перевозок, обеспечению равных унифицированных условий для транзита по Каспию могла бы способствовать и разработка пятистороннего соглашения в сфере морского транспорта. Эксперты пяти стран могли бы теперь более плотно заняться проектом такого соглашения", — заявил Путин на заседании пятого Каспийского саммита.

Кроме того, российский лидер убежден, что межправсоглашение о сотрудничестве в сфере транспорта на Каспии будет способствовать формированию общей интегрированной инфраструктуры. "Транспортная взаимосвязанность — один из ключевых факторов обеспечения устойчивого роста и укрепления кооперации наших государств", — сказал он.

Путин также проинформировал коллег, что в РФ реализуется стратегия развития морских портов в Каспийском бассейне до 2030 года, в которой определены перспективы модернизации морских коммуникаций, железнодорожной и автомобильной инфраструктуры.

"В частности запланировано до 2025 года строительство нового глубоководного порта в районе Каспийск, который будет способен принимать большегрузные суда с полезной нагрузкой от 15 до 25 тысяч тонн", — подчеркнул он.