АКТАУ (Казахстан), 12 авг — ПРАЙМ. Россия предлагает прикаспийским государствам разработку программы совместных проектов в области туризма, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Профильные ведомства пяти стран могли бы подготовить программу совместных проектов в области туризма", — заявил Путин на пятом Каспийском саммите.

Он отметил туризм как одну из перспективных сфер сотрудничества.

"По имеющимся оценкам, курорты Каспийского моря потенциально могут принимать более одного миллиона отдыхающих ежегодно. Но нужна, безусловно, современная туристическая инфраструктура", — сказал российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что в России строится лайнер "Петр Великий" для круизных поездок по Каспийскому, Черному и Азовскому морям, который может быть введен в эксплуатацию в 2019 году.