АКТАУ (Казахстан), 12 авг — ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал исторической конвенцию о правовом статусе Каспия, добавив, что Баку построил хорошие отношения с прикаспийскими странами, основанные на учете взаимных интересов.

Президенты пяти прибрежных государств встретились в среду в казахстанском Актау на пятом Каспийском саммите, чтобы подвести итог многолетних переговоров по определению правового статуса Каспийского моря. Основным итогом саммита стало подписание конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

"Подписание конвенции – историческое событие. Азербайджан конструктивно работал, вносил свой вклад. И до подписания конвенции Каспий был морем стабильности, безопасности. У нас существует высокий уровень доверия, сотрудничества. Безопасность Каспия определяется конвенцией. Азербайджан вносит активный вклад в экологический вопрос, в вопрос обеспечения экологической безопасности при нефтегазовых операциях. Мы построили хорошие отношения на учете интересов, взаимопонимании. Этот документ сыграет важную роль для будущего наших стран", — сказал Алиев в своем заявлении после подписания конвенции.

Первый каспийский саммит состоялся в апреле 2002 года Ашхабаде, второй — 16 октября 2007 года Тегеране, третий — 18 ноября2010 года в Баку, четвертый — 29 сентября 2014 года в Астрахани.

На Астраханском саммите было подписано принципиально важное заявление президентов о принципах взаимодействия сторон на Каспии.