АКТАУ (Казахстан), 12 авг — ПРАЙМ. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил партнерам по "каспийской пятерке" (РФ, Казахстан, Азербайджан, Иран, Туркменистан) создать региональный транспортно-логистический центр.

"Важнейшей сферой взаимодействия на Каспии, конечно, является транспорт. Убежден, что для повышения эффективности партнерства в этой области необходимо создать каспийский транспортный логистический центр. Его исполнительный аппарат мог бы располагаться на ротационной основе в прибрежных городах в каждой из наших прикаспийских стран",- заявил Бердымухамедов на V саммите "каспийской пятерки" в Актау.