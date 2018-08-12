МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Страны "каспийской пятерки" имеют право сооружать, а также регулировать создание и использование искусственных островов в Каспийском море, зоны безопасности которых не будут простираться более чем на 500 метров, сообщается в документе, опубликованном на сайте Кремля.

В казахстанском городе Актау прошла встреча лидеров России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана, по итогам которой был подписан исторический для региона документ — конвенция о статусе Каспийского моря, работа над ним велась 22 года.

"Прибрежное государство имеет исключительное право сооружать, а также разрешать и регулировать создание, эксплуатацию и использование искусственных островов, установок и сооружений в пределах своего сектора. Прибрежное государство может устанавливать вокруг искусственных островов, установок и сооружений, где это будет признано необходимым, зоны в целях обеспечения безопасности как судоходства, так и искусственных островов, установок и сооружений", — говорится в документе.

Также в документе добавляется, что ширина зон безопасности не будет простираться более чем на 500 метров, отмеряемых от каждой точки внешнего края таких искусственных островов, установок и сооружений.