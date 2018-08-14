ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг /ПРАЙМ/. Центр поддержки экспорта открыли в Приамурье на средства федерального и областного бюджетов, сообщает правительство Амурской области.

Отмечается, что новая структура займется поддержкой экспортно-ориентированных компаний региона.

"Центр аккумулирует необходимую для бизнеса информацию: как выходить на рынки, как снимать экспортные барьеры, как находить партнеров, как продавать продукцию и как получить государственную поддержку, чтобы стать успешным экспортером", – говорится в сообщении.

Власти отмечают, что при проведении мероприятий центр частично возьмёт на себя финансовые расходы на организацию бизнес-миссий, ярмарок и выставок в России и за рубежом, в которых будут принимать участие амурские компании.