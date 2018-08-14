МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 14 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (июль) 6 7 (факт)
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (июль) 6% 5,5% (факт)
5:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (июль) 6% 6% (факт)
5:00 CNY Китай — Уровень безработицы 4,8% 5,1% (факт)
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июнь) -2,1% -1,8% (факт)
9:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,3% 0,3% (факт)
9:00 EUR Германия — ВВП (г/г) (2кв2018) 1,4% 2,3% (факт)
9:00 EUR Германия — ВВП (кв/кв) (2кв2018) 0,4% 0,5% (факт)
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) -0,1% -0,1%
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (июль) -0,1% -0,1%
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 2,2% 2,2%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июль) 2,3% 2,3%
11:30 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (июнь) 2,5% 2,5%
11:30 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (июль) 7,8 тыс

 

 
11:30 GBP Великобритания — Изменение занятости (м/м) 137 тыс

 

 
11:30 GBP Великобритания — Уровень безработицы (июнь) 4,2% 4,2%
12:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (август) 72,4 72,3
12:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (август) -24,7 -20,1
12:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) (2кв2018) 2,1% 2,1%
12:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) (2кв2018) 0,3% 0,3%
12:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (июнь) 1,3% -0,3%
12:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW -18,7 -16,4
15:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (июль) 0,3% 0,2%
15:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (июль) -0,4% 0,1%
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -6 млн барр

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB X5 Retail Group — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018

 

 

 

 
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB X5 Retail Group — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB ГМК Норильский никель — СД (рекоменд. по див-дам за 1П2018) 224,2 (1П2017) + 607,98 (фин) — див-д 2017

 

 