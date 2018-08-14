МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 14 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (июль)
|6
|7 (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (июль)
|6%
|5,5% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объём промышленного производства (г/г) (июль)
|6%
|6% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Уровень безработицы
|4,8%
|5,1% (факт)
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июнь)
|-2,1%
|-1,8% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,3%
|0,3% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — ВВП (г/г) (2кв2018)
|1,4%
|2,3% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — ВВП (кв/кв) (2кв2018)
|0,4%
|0,5% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|-0,1%
|-0,1%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (июль)
|-0,1%
|-0,1%
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|2,2%
|2,2%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июль)
|2,3%
|2,3%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (июнь)
|2,5%
|2,5%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (июль)
|7,8 тыс
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|11:30
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости (м/м)
|137 тыс
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|11:30
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (июнь)
|4,2%
|4,2%
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (август)
|72,4
|72,3
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (август)
|-24,7
|-20,1
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г) (2кв2018)
|2,1%
|2,1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв) (2кв2018)
|0,3%
|0,3%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (июнь)
|1,3%
|-0,3%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW
|-18,7
|-16,4
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (июль)
|0,3%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (июль)
|-0,4%
|0,1%
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-6 млн барр
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|X5 Retail Group — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018
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|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|X5 Retail Group — телеконференция менеджмента
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|RUB
|ГМК Норильский никель — СД (рекоменд. по див-дам за 1П2018)
|224,2 (1П2017) + 607,98 (фин) — див-д 2017
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