ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 авг /ПРАЙМ/. Более десятка соглашений планируют подписать власти Камчатки на Восточном экономическом форуме, который пройдет с 11 по 13 сентября на острове Русский во Владивостоке, сообщает краевое правительство.

"Всего к подписанию на полях форума планируются 13 соглашений. Шесть из них инвестиционные: о строительстве терминала по перевалке сжиженного газа с ПАО "НОВАТЭК" и тепличного комплекса площадью 12 гектаров для выращивания овощей с ООО ТК "Камчатский", о развитии туристско-развлекательного комплекса с ООО "Голубая лагуна" и возведении бизнес-центра с паркингом с ООО "ТСТДОМ". Кроме того, два документа будут подписаны с ГК "Золото Камчатки". Инвестор планирует создать горно-обогатительный комбинат на базе месторождений Бараньевское, Золотое, Угловое и Кунгурцевское, а также построить подземный рудник и модернизировать ГОК "Аметистовое", — говорится в сообщении.

Власти отмечают, что на полях форума также будет пролонгировано действие соглашения с Якутией, подписаны документы о сотрудничестве с Российским экспортным центром, ассоциацией "Национальное конгресс-бюро", "Деловой Россией", фондом "Сколково", АНО "АСИ" и агентством развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".

В правительстве также напомнили, что начнется форум традиционно с фестиваля "Улицы Дальнего Востока". Сейчас на набережной бухты Аякс на острове Русский идет монтаж павильонов регионов. Как уточняет региональный кабмин, "экспозиция Камчатского края будет состоять из четырех павильонов круглой формы оранжевого цвета, каждый из которых будет символизировать икринку".

"Три из них будут разделены по темам: "Природа. Кроноцкий заповедник", "Туризм" и "Культура". Основной павильон высотой 5,6 метра назовут "Камчатка-2030". В нем будет установлен светодиодный панорамный экран на 360 градусов, за счет чего посетители смогут ощутить эффект присутствия на полуострове. На отдельном сегменте экрана будет представлен инвестиционный потенциал края", — поясняет правительство Камчатки.