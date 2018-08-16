ПЕКИН, 16 авг /ПРАЙМ/. Российские специалисты в сфере робототехники умеют и знают, как создавать качественные и уникальные разработки, однако в России пока не научились их должным образом коммерциализировать, заявила РИА Новости исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская.

"Мы умеем делать уникальные вещи, но не умеем их монетизировать. Предложения к нам поступали из Южной Кореи. Они говорят: вы хорошо все придумываете, мы придумывать не умеем, но умеем коммерциализировать, продвигать. Давайте, вы что-нибудь будете придумывать, и будем продвигать этот продукт вместе", — рассказала Конюховская на полях Всемирной конференции робототехники в Пекине.

По ее словам, "в целом, это интересно, действительно, такой формат может работать, поэтому мы сейчас готовим список тем для исследований, которые мы можем вести совместно с корейскими коллегами".

"К россиянам очень большой интерес, несмотря на то, что у нас маленький рынок робототехники. Всем очень интересно, что делают русские. Я бы даже сказала, что у нас больше почета за рубежом, чем у нас в нашей стране", — отметила собеседница агентства.

По ее словам, "такое самоуничижение у нас в стране существует на ментальном уровне, необходимо это менять, взращивать веру в нашу науку и технологических предпринимателей, как получилось взрастить веру в наш спорт, например, футбол".