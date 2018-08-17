МОСКВА, 17 авг /ПРАЙМ/. Число российских туристов в Северную Корею – одну из самых закрытых стран мира – в первом полугодии 2018 года выросло вдвое по сравнению со всем 2017 годом: иностранцам интересны наследие социализма, пляжи и даже горнолыжные курорты КНДР, рассказал в интервью РИА Новости директор по развитию официального турагентства по КНДР NKorean Виктор Воротынцев.

По его словам, ситуация на туристическом рынке в отношении Северной Кореи улучшилась после исторической встречи руководителей Северной и Южной Кореи и саммита председателя КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональдом Трампа, которые состоялись в первой половине года.

"Мы видим, что по сравнению с концом прошлого года, когда все говорили о ядерной угрозе со стороны КНДР, спрос на туристические поездки в Северную Корею заметно увеличивается", — сказал Воротынцев.

С точки зрения внутренней безопасности КНДР также считается одной из самых безопасных стран мира — на время поездки за туристами закрепляются сопровождающие гиды. "За счет политической системы в стране практически отсутствует преступность как таковая. Нам незнакомы случаи, чтобы туристы, не только российские, сталкивались с кражами или с другими типичными для зон отдыха проблемами", — отметил он.

"Отдых в КНДР считается эксклюзивным и занимает нишу недешевых туристических продуктов. В Северную Корею нельзя поехать, отдельно выбрав отель, отдельно распланировав поездки по стране", — добавил Воротынцев.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ

Особенно популярны у туристов поездки в Северную Корею на новогодние каникулы, в майские праздники и в осенний сезон. "Стандартным сроком для туристического путешествия в Северную Корею считается восемь дней, чтобы у туристов была возможность посмотреть природные достопримечательности и архитектурные памятники — наследие социализма", — рассказал Воротынцев.

По его словам, туристический аншлаг в Северной Корее ожидается на праздновании 70-летии образования республики в сентябре, большинство гостей приедет из Китая, но ожидается и много туристов из России.

В КНДР на юбилейные даты традиционно организуются большие празднования, в этом году было реорганизовано шоу "Ариран", которое теперь называется "Моя славная родина". Фестиваль проводится на самом большом стадионе в мире — на стадионе имени 1 мая и было занесено в книгу рекордов Гиннеса как самое массовое шоу на планете.

"Большинство туристов из России и стран Европы, собираясь в КНДР, просят обязательно включить посещение этого мероприятия в программу. Там ожидается представление "живых картин", которое начнет сезон 9 сентября, а потом продлится весь сентябрь", — отметил Воротынцев.

ДЕТСКИЙ И СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

Хотя лето не считается в Северной Корее пиковым сезоном, в этом году со стороны россиян-жителей Дальнего Востока наметился спрос на пляжный туризм в приморскую зону в районе Вансан, где расположены детский пионерский лагерь "Сондовон" и пляжный курорт.

"Международная смена в детском лагере "Сондовон" проводится только один раз в год. К нам поступил крупный заказ на корпоративную отправку детей в этот лагерь, но мы ее будем рассматривать уже на следующий год, так как этот процесс достаточно трудоемкий по организации", — сказал Воротынцев.

По его словам, северокорейский лагерь может конкурировать с такими лагерями как "Орленок" и "Артек". "Например, в "Сондовоне" есть собственный аквапарк, океанариум, контактный зоопарк с птицами. Там работают прекрасно оборудованные компьютерные классы, а на международную смену предусмотрена большая анимационная программа и вожатые, которые говорят на разных языках", — рассказал Воротынцев.

Он уточнил, что Агентство туризма КНДР предлагает программу, которая позволяет ехать на отдых в Северную Корею детям вместе с родителями. "Основной спрос на туры в КНДР проявляют жители Дальнего Востока, но мы стараемся распространить информацию и на другие регионы, чтобы у людей появилось понимание, что Северная Корея может стать хорошим вариантом семейного отдыха", — сказал представитель турагентства.

ОТДЫХ ДЛЯ БИЗНЕСМЕНОВ И ЭКСТРЕМАЛОВ

В этом году востребованными оказались бизнес-туры в Северную Корею, то есть путешествия с возможностью посещения мероприятий, связанных с торговлей и промышленностью.

"Международные торговые выставки в КНДР проходят весной и осенью. У нас есть программы, в которых представители компаний могут посещать международные форумы помимо осмотра достопримечательностей", — пояснил Воротынцев.

Кроме того, российские предприниматели с интересом посещают местные промышленные объекты. "Это подходит тем, кто занимается конкретным бизнесом и им интересно посмотреть, как он развивается в КНДР", — добавил он.

Для любителей активного зимнего отдыха в КНДР работает современный курорт "Масикрен", построенный в стиле альпийских шале.

"На курорте есть большая собственная база проката горнолыжного оборудования, трассы различного уровня сложности — от зеленых до черной", — пояснил Воротынцев.