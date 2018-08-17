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БРЮССЕЛЬ, 17 авг /ПРАЙМ/, Мария Князева. Кризис в Греции был столь длительным в том числе и потому, что его глубина была недооценена в начале, сказал журналистам еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси.

"В начале греческого кризиса у нас не было ни компетенции, ни инструментов, не говоря уже о политической культуре, для управления ситуацией. Мы также недооценили глубокий кризис, стоящий перед греческим государством и экономикой", — сказал он, поясняя, почему этот кризис длился столь долго.

Он также отметил и задержки в принятии решений со стороны еврозоны ввиду сложности этого процесса.

В начале августа Европейский механизм стабильности (ESM) перечислил Греции последний транш кредита в 15 миллиардов евро из программы внешней финансовой помощи. После этого транша размер греческого буфера ликвидности составит 24 миллиарда евро. Эта сумма будет способна покрыть нужды Греции в финансировании в течение 22 месяцев после ее долгожданного выхода из программы внешней финпомощи 20 августа текущего года.

Греция получает финпомощь с 2010 года, это последняя страна еврозоны, которая не могла освободиться от внешней поддержки, начатой на фоне глобального экономического кризиса. Одной из целей программ финпомощи было возвращение страны к полноценному и самостоятельному финансированию своих нужд на рынках капитала, без кредитной поддержки от МВФ или стабфондов еврозоны. Первые две программы не достигли окончательно этой цели и их, следовательно, пришлось дополнять новыми пакетами помощи. Сейчас идет третья программа помощи, именно она должна завершиться в августе.

Третья программа помощи была согласована в августе 2015 года общим объемом до 86 миллиардов в виде кредитов ESM. Этот стабфонд, с учетом последнего транша, выдал Греции за время действия третьей программы 61,9 миллиарда евро, отмечается в сообщении.

При этом с учетом и предыдущих программ для Греции, где от еврозоны ее кредитовал предшественник ESM — EFSF, страна получила от этих двух европейских фондов стабильности около 204 миллиардов евро. Эти два фонда являются теперь крупнейшими кредиторами страны.