МОСКВА, 19 августа — ПРАЙМ. Освоение искусственного интеллекта может полностью поменять финансовую индустрию. К такому решению пришли специалисты Всемирного экономического форума.

Вместе с компанией Deloitte они подготовили доклад о влиянии ИИ на финансовый мир, пишет "Коммерсант".

Согласно их исследованию, данная технология несет угрозу. Так, искусственный разум поменяет характеристики, свойственные современному бизнесу. Планируется, что в будущем большую роль будут иметь не активы компаний, а их база данных.

Может получиться так, что банковские счета исчезнут, а вместо человека его сбережениями будет заниматься компьютерный алгоритм.