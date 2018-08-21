ВАШИНГТОН, 21 авг — ПРАЙМ. Суд США отказал акционерам группы "Альфа" Михаилу Фридману, Герману Хану и Петру Авену в иске о клевете к авторам компромата на президента США Дональда Трампа, говорится в решении суда.

Иск был подан в Верховный суд столичного округа Колумбия против автора "досье" на Трампа Кристофера Стила и подготовившей документ лондонской фирмы Orbis Business Intelligence Limited, которые подготовили доклад для вашингтонской фирмы Fusion GPS.

При этом в федеральном суде округа Колумбия еще рассматривается поданный в октябре 2017 года иск Фридмана, Авена и Хана против обнародовавшей доклад фирмы Fusion GPS и ее главы Гленна Симпсона.

Истцы по делу против Стила и Orbis заявляли, что в досье содержатся "глубоко вредящие" их репутации обвинения в сотрудничестве с российскими властями с целью вмешательства в американские выборы. Истцы требовали возмещения морального ущерба по суду присяжных.

"Суд удовлетворил ходатайство о прекращении дела, поданное ответчиками Orbis Business Intelligence и Кристофером Стилом", — говорится в решении суда.

Дело прекращено "с порицанием" истцов — это означает, что истцы больше не смогут подать аналогичный иск в будущем.

Судья Энтони Эпстайн подчеркнул, что его не просили подтвердить или опровергнуть утверждения компрометирующего досье, где утверждалось, что акционеры "Альфы" причастны к "российскому вмешательству" в выборы в США.

Ответчики подали иск о прекращении дела в соответствии с законом США, который препятствует искам, имеющим целью заставить замолчать противника, обременив его высокими судебными расходами. Этот закон (Anti-SLAPP Act) призван защищать публикацию информации, представляющей общественный интерес.

"Истцы правы в том, что закон Anti-SLAPP "был принят не для того, чтобы давать иммунитет тайным наемным агентам разведки, которые клевещут на частные лица". Однако закон Anti-SLAPP был принят, чтобы защитить право отстаивания позиций по вопросам, представляющим общественный интерес, и не делает исключения для активистов, если их можно описать как "скрытных наемных агентов разведки", — постановил суд. Автор "досье" Стил — бывший агент британских спецслужб.

"Закон позволяет рассматривать иски о клевете…, если фигуранты предполагаемых клеветнических заявлений предоставят доказательства того, что они одержат верх (на процессе). Истцы не предоставили таких доказательств", — заключил суд.

Ранее стало известно, что сторонники Демократической партии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости.

В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего британского агента МИ-6 Кристофера Стила. В анонимном документе утверждается, что "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о Трампе. Документ был опубликован ресурсом BuzzFeed. Досье вызвало противоречивую реакцию. Опубликовавший досье сайт отмежевался от его содержания, а Белый дом категорически опроверг утверждения авторов.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".