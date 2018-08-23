БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 авг /ПРАЙМ/. Один из крупнейших российских производителей автомобилей и прицепной техники завод "Тонар" рассматривает возможность открытия в Приморье сервисного центра, сообщает администрация региона.

Первый вице-губернатор Приморского края Александр Костенко встретился с представителями предприятия. Заместитель гендиректора завода Степан Криони сообщил, что компания производит в Калуге карьерные самосвалы и автопоезда повышенной грузоподъемности. В Приморье "Тонар", как сообщают власти, планирует участвовать в инвестиционной программе Партизанского городского округа.

"На первом этапе мы намерены поставлять технику и открыть здесь сервисный центр по ее обслуживанию. Это новые рабочие места для жителей края и удобство для предприятий, которые будут приобретать нашу технику", — приводятся в сообщении слова Криони.

Костенко предложил организовать сборку техники в Приморье. Представители завода отметили, что видят серьезные перспективы работы в этом регионе, добавляет администрация.

"В ближайшее время специалисты намерены проработать все детали будущего сотрудничества", — заключают власти Приморья.