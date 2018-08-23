МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал недействительной продажу Виталием Черномырдиным, сыном бывшего премьер-министра РФ Виктора Черномырдина, автомобиля Bentley Continental Flying Spur по заниженной цене накануне своего банкротства, передает корреспондент агентства "Прайм" из зала суда.

Суд также применил последствия недействительности сделки в форме возврата автомобиля в конкурсную массу должника для дальнейшей продажи с целью удовлетворения требований кредиторов. Таким образом, суд полностью удовлетворил заявление Руслана Губайдуллина, финансового управляющего Черномырдина. Ходатайство банка ВТБ, одного из кредиторов Черномырдина, о назначении судебной экспертизы по оценке Bentley суд отклонил.

Премиальный автомобиль 2008 года выпуска был продан Черномырдиным-младшим гражданину Виктору Яровенко за 240 тысяч рублей. Представитель должника ранее пояснил в суде, что у автомобиля на момент продажи был неисправен двигатель, машина была не на ходу.

Однако на заседание в четверг, как и на предыдущее заседание в мае, кредиторы и финуправляющий представили справки о штрафах ГИБДД, выписанных на данный автомобиль в 2016 и 2017 годах. Как отметил представитель ВТБ, "судя по тому, что штрафы назначались за превышение скорости, с двигателем все было в порядке". Представитель "Северстали", основного кредитора, заявил, что в материалах дела есть оценка, из которой следует, что рыночная цена Bentley Черномырдина на момент продажи составляла 2,4 миллиона рублей.

Арбитраж Москвы в апреле признал Виталия Черномырдина банкротом, суд открыл процедуру реализации его имущества. В соответствии с законодательством о банкротстве, суд может признать сделку должника недействительной, если она была совершена в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия судом такого заявления.

Заявление о банкротстве Черномырдина-младшего поступило в арбитраж в сентябре 2016 года. Первая процедура банкротства — реструктуризация долгов — была введена в сентябре 2017 года по заявлению банка ВТБ, задолженность перед которым составляет более 304 миллионов рублей. В настоящее время крупнейшим кредитором, чьи требования включены в реестр требований кредиторов Виталия Черномырдина, является металлургическая компания "Северсталь". Обязательства перед ней оцениваются в 17,7 миллиарда рублей.

Столичный арбитраж ранее отклонил заявление ВТБ о принятии обеспечительных мер, в котором банк просил наложить арест на имущество Черномырдина, в том числе ретро-автомобиль Cadillac 1937 года выпуска, доли в четырех ООО и гаражный бокс площадью 18 квадратных метров на улице Каховка в Москве.