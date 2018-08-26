МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Российское правительство стремится избавиться от долларового диктата, активно закупая золото и продавая американские гособлигации, пишет Die Welt.

Власти России, как считает автор статьи, не рассчитывают в ближайшем времени на нормализацию отношений с Западом. Как пояснил американский эксперт Джеймс Рикардс, у властей России есть "стратегический план", а золото, по его словам, это "идеальное вложение" для защиты от санкций США.

Издание указывает, что за последнее десятилетие Москва систематически наращивала свои запасы благородного металла, с 457 тонн в 2008 году до 1944 тонн к июлю 2018 года. Таким образом, Россия по этим показателям опередила даже Китай и стала пятой страной в мире по золотым запасам, отмечает Die Welt.

При этом ради выполнения своего стратегического плана российское руководство готово пойти даже на определенные экономические риски, связанные с падением цен на золото, которое только в этом году подешевело на 9%, указывает газета.

Как заключает автор статьи, политика американского президента Дональда Трампа, который активно использует доллар в качестве оружия против других стран, может привести к тому, что золото станет играть гораздо более важную роль в мировой финансовой системе.

Ранее издание Bloomberg отметило, что в июле Россия закупила чуть более 26 тонн золота. Таким образом, общий объем запасов страны составил 2170 тонн, а его стоимость оценивается в 77,4 миллиардов долларов. Более масштабную закупку золота Центробанк проводил только в ноябре прошлого года.