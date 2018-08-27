МОСКВА, 27 авг /ПРАЙМ/. Массовый сбой в работе социальной сети Instagram произошел в понедельник вечером в некоторых регионах России, США и Европе, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Сбой произошел около 20.05 мск. Согласно порталу, около 58% жалоб пользователей связаны с невозможностью обновить новостную ленту, 24% пользователей жалуются на проблемы при использовании веб-версии социальной сети. Еще в 17% жалоб сообщается о невозможности зайти в социальную сеть под своим аккаунтом.

Наибольшее количество жалоб, согласно карте портала, поступает из северо-восточных штатов США, Нидерландов, Великобритании, Москвы и Санкт-Петербурга.