ВАШИНГТОН, 27 авг /ПРАЙМ/. Глава МИД Канады Христя Фриланд отправляется во вторник в Вашингтон для переговоров на фоне торговой сделки между США и Мексикой, сообщил офис министра.

"Прогресс между Мексикой и США — необходимое требование для любого обновленного соглашения НАФТА… Мы подпишем только такой новый договор НАФТА. Который будет хорош для Канады и для среднего класса. Подпись Канады необходима", — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп объявил о том, что с Мексикой были достигнуты договоренности о заключении нового торгового соглашения вместо действующего трехстороннего соглашения США, Мексики и Канады о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Он добавил, что пока не решено, присоединится ли к этому соглашению Канада или же с ней будут вестись переговоры по заключению отдельного договора.