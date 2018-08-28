МОСКВА, 28 авг /ПРАЙМ/. Локализация производств словацких компаний в России укрепит динамику двустороннего экономического сотрудничества между странами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью словацкой газете "Правда".

"Словакия – важный торгово-экономический партнер России в Европе. Растет товарооборот, который по итогам прошлого года составил 5,3 миллиарда долларов. Закреплению положительной динамики призвана способствовать локализация производств словацких компаний в России", — заявил министр.

Дипломат отметил, что между министерством экономики Словакии и российскими регионами действуют более 50 соглашений. Работу по налаживанию контактов по линии регионов ведут Международная ассоциация "Породненные города" и Ассоциация городов и деревень Словакии, добавил он.

"За прошедшие годы между нашими государствами сложился высокий уровень взаимного доверия. С удовлетворением констатирую обоюдный настрой на поступательное развитие двустороннего сотрудничества", — подчеркнул Лавров.

В 2018 году отмечается 25-летие установления дипломатических отношений между Москвой и Братиславой.