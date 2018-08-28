МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Дополнительное бюджетное финансирование новых нацпроектов РФ на 2019 год может составить 790 миллиардов рублей, пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на итоги совещаний рабочей группы правительственной бюджетной комиссии.

Рабочая группа, которую возглавляет первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, до 20 августа обсуждала с министерствами финансирование федеральным бюджетом 13 приоритетов расходов на 2018-2024 годы. Это 12 новых нацпроектов, одна инфраструктурная инвестпрограмма по направлениям, определенным майским указом президента РФ Владимира Путина, а также расходы не включенных в них госпрограмм. К 20 августа, по данным издания, не осталось несогласованных вопросов по финансированию нацпроектов: 8 триллионов рублей допрасходов на 2019-2024 годы и лимиты на каждый из 13 проектов установлены, как и лимиты расходов в бюджете на эти годы.

Как сообщает газета, всего на 2019 год дополнительные бюджетные ассигнования предлагается утвердить в объеме 1,17 триллиона рублей (790 миллиардов рублей — нацпроекты, 380 миллиардов рублей — вне нацпроектов), на 2020 год — 1,25 триллиона рублей (нацпроекты — 957 миллиардов рублей), на 2021 год — 1,48 триллиона рублей (нацпроекты — 1,21 триллиона рублей). Проектировки на 2019 год сбалансированы, на 2020 год не хватает 154 миллиардов рублей, на 2021 год — 334 миллиарда рублей, и эти расходы отнесены к условным.

По состоянию на 20 августа, на 2019 год по семи нацпроектам (экологии, дорожному строительству, науке, цифровой экономике, малому предпринимательству, поддержке экспорта и инфраструктурной программе) все или большая часть предложений по допфинансированию пока отвергнуты рабочей группой как недоработанные — в сумме это около 440 миллиардов рублей. Полностью исчерпали лимит финансирования после утверждения части дополнительных заявок шесть нацпроектов: демография, здравоохранение, образование, производительность труда, культура, жилье.

На 2019 год по демографическому нацпроекту отклонены заявки на две трети допфинансирования, по здравоохранению — на четверть, по образованию — минимально, как и по жилищному проекту, пишет газета. Запросы экологического нацпроекта не удовлетворены примерно на 40%, дорожного — на две трети. Запросы нацпроекта по производительности труда удовлетворены почти полностью, науки — примерно наполовину.

Наиболее серьезно расхождение желаемого и имеющегося в нацпроекте цифровой экономики. Там приняты предложения о расходовании 100 миллиардов рублей в следующем году при запросе в 426 миллиардов рублей, пишет газета.