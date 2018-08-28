СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг /ПРАЙМ/. Инвестиционный совет Крыма рассмотрит предложения о создан цементного терминала в Феодосии, против которого выступает общественность города, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Губернатор сообщил о многочисленных обращениях к нему жителей Феодосии, которые не согласны с инвестиционным проектом и считают, что он несовместим с курортным статусом Феодосии и может навредить городским пляжам.

"Дал поручение моему заместителю – руководителю аппарата совета министров Ларисе Николаевне Опанасюк как куратору этого региона возглавить рабочую группу и до четверга представить предложения по сложившейся ситуации. Эти предложения будут рассмотрены на инвестиционном совете, который состоится в четверг", — написал Аксенов в Facebook.

Он добавил, что при принятии решений, связанных с реализацией проекта, власти будут исходить, прежде всего, из интересов жителей региона и интересов Крыма и учитывать необходимость сохранения и развития уникального курортно-рекреационного потенциала Феодосии.