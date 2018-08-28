БРЮССЕЛЬ, 28 авг /ПРАЙМ/, Мария Князева. Следующий семилетний финансовый план ЕС (MFF) на 2021-2027 годы, на основе которого будут составляться ежегодные бюджеты союза, не сможет быть утвержден без единогласного одобрения всеми странами Евросоюза, сказал еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер на конференции.

Сейчас действует предыдущий финплан на 2014-2020 годы, из которого формируются однолетние бюджеты союза вплоть до 2020 года. Еврокомиссия в мае текущего года представила проект MFF на 2021-2027 годы, теперь необходимо согласование в ходе переговорного процесса этого плана Советом стран ЕС и Европарламентом.

"Если наши переговоры по MFF будут заблокированы (какой-то из стран ЕС — ред.), то у нас не будет MFF", — сказал он.

Эттингер отметил, что для принятия очередного семилетнего MFF "нужно единогласие 27" остающихся в ЕС государств (без Великобритании, которая покидает ЕС весной 2019 года).

Ранее в августе премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что страна может не поддержать бюджет ЕС на ближайшие годы связи с фактическим отказом европейских партнеров установить новые правила в области миграционной политики.

При этом Эттингер добавил, что, по законодательству ЕС, если новый долгосрочный бюджет союза не будет принят, то для однолетнего бюджета на 2021 год может, в качестве проекта, применяться существующий бюджет 2020 года.

Однако ЕК предложила реформировать бюджет ЕС на период после 2020 года, в частности, чтобы лучше учесть в нем новые трудности, с которыми сталкивается союз, к примеру, миграционный кризис. Кроме того, остается открытом вопрос об условиях Brexit, в результате которого бюджет союза может лишиться части доходов от Великобритании, ведь в основном бюджет формируется за счет взносов стран-членов ЕС.