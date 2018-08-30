ХАБАРОВСК, 30 авг /ПРАЙМ/. Временную дорогу, которая обеспечит реализацию проектов резидентов ТОР "Комсомольск" в Хабаровском крае, построят в сентябре, сообщает Минвостокразвития.

"В рамках работ по формированию инфраструктуры территории опережающего развития "Комсомольск" заканчивается устройство временной автодороги, обеспечивающей подъезд к участкам резидентов и доставку энергетического оборудования для подключения к электроснабжению объектов коммунальной инфраструктуры площадки "Парус". Строительство дороги будет выполнено в первой декаде сентября текущего года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время рабочие ведут отсыпку скальным грунтом и уплотнение дороги протяженностью 838 метров. Дорога обеспечит возможность проезда на участки резидентов АО "Промтех-на-Амуре" и ООО "Дальстальиндустрия" и инвесторы смогут выполнять строительно-монтажные работы.

Сообщается также, что для резидентов ТОР "Комсомольск" также строится современная четырехполосная трасса от перекрестка Комсомольского шоссе — проспект Победы до улицы Пермской, которая организует движение транспорта к площадке "Парус". Строительство завершится в марте 2019 года. В сентябре 2019 года завершится устройство внутриплощадочной автодороги "Паруса".

Минвостокразвития отмечает, что на площадке "Парус" недавно завершилось строительство одного из двух производственно-административных зданий, а также закончено возведение каркаса второго здания. Два одинаковых здания общей площадью 2,74 тысячи квадратных метра предназначены для размещения производств различного профиля, полностью их строительство завершится в четвертом квартале 2018 года.

ТОР "Комсомольск" создана летом 2015 года. Здесь сформированы четыре инвестиционных площадки: "Парус", "Амурск", "Амурлитмаш" и "Холдоми". В настоящее время в ТОР "Комсомольск" реализуется 23 инвестиционных проекта с объемом вложений в размере 86 миллиардов рублей.