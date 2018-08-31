МОСКВА, 31 авг /ПРАЙМ. Два новых индустриальных парка создадут в Тюменской области, следует из распоряжения правительства России, опубликованного на его сайте в пятницу.

"Подписанным распоряжением перечень дополнен проектами "индустриальный парк "Богандинский" и "индустриальный парк "Боровский", которые реализуются в Тюменской области", — говорится в тексте пояснительной записки к документу.

Отмечается, что до 2025 года регион планирует инвестировать средства в создание инфраструктуры этих индустриальных парков. Подчеркивается, что будут созданы новые рабочие места.

В пояснительной записке уточняется, что налоговые поступления и таможенные платежи в федеральный бюджет в результате деятельности резидентов индустриальных парков до 2025 года составят: по проекту "Богандинский" – около 700 миллионов рублей, по проекту "Боровский" – более 220 миллионов рублей.