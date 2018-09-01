МОСКВА, 1 сен /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин встретится в Сочи с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым, а после посетит образовательный центр "Сириус".

Как сообщила накануне пресс-служба Кремля, по итогам переговоров Путина и Алиева ожидается подписание ряда межправительственных и межведомственных документов. Лидеры рассмотрят ключевые темы двусторонней повестки дня, включая перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

Кроме того, отмечалось, что будет проведен обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике. После встречи, как ожидается, главы государств выступят с заявлением для прессы.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОН

Как сообщил ранее на пресс-конференции посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, пакет документов, который готовят Москва и Баку, направлен на расширение экономического сотрудничества. По его словам, стороны хотят добиться увеличения товарооборота и развития экономического сотрудничества.

По его словам, Москва также рассчитывает на создание совместных предприятий с российским участием, "которые создадут экономический фон". Он подчеркнул, что во всех решениях заинтересован бизнес.

По данным минэкономики Азербайджана, с января по июнь 2018 года из республики в Россию было экспортировано продукции на 349,23 миллиона долларов, что на 5,76% выше аналогичных показателей за первое полугодие 2017 года. Объем импорта продукции из России в Азербайджан, в свою очередь, составил 788,21 миллиона долларов, что на 0,29% выше аналогичного показателя первых шести месяцев 2017 года.

Россия входит в список пяти крупнейших торговых партнеров Азербайджана по итогам января-июня 2018 года с объемом товарооборота 1,14 миллиарда долларов (8,54% от общего объема товарооборота Азербайджана).

КАРАБАХСКОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ

Как считают эксперты, важная часть переговоров будет касаться урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. По мнению политолога Олега Кузнецова, эта тема всегда существовала на встречах лидеров России и Азербайджана. Кроме того, как полагает эксперт, стороны могут обсудить вопросы военно-технического сотрудничества.

Член комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Александр Клыканов также назвал Нагорный Карабах одной из основных тем предстоящих переговоров. Однако он отметил, что серьезных подвижек в этом вопросе от встречи двух лидеров ожидать не стоит.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ОЛИМПИЙЦЫ

В образовательном центре "Сириус" Путин встретится с победителями международных олимпиад 2017-2018 учебного года. Кроме того, он ознакомится с инновационной деятельностью научно-исследовательских лабораторий, а затем проведет заседание попечительского совета фонда "Талант и успех".

Образовательный центр "Сириус" был открыт 1 сентября 2015 года в Сочи Фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Путина, который стал председателем Попечительского совета Фонда. Центр ведет свою деятельность при поддержке министерства науки и высшего образования, министерства спорта и министерства культуры.

Цель работы центра "Сириус" — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.