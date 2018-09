(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную зарубежными газетами)

Прогресс по НАФТА – Многие зарубежные СМИ написали о торговых переговорах по трехстороннему соглашению США, Мексики и Канады о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Переговоры в пятницу окончились без соглашения. Офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера сообщил, что, тем не менее, переговоры между сторонами были конструктивными и был достигнут прогресс. Газета Financial Times отмечает, что переговоры между представителями США и Канады "зашли в тупик". Однако стороны в публичных заявлениях подчеркнули, что неуспехи в переговорах являются лишь временным явлением. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд на пресс-конференции заявила, что стороны приближаются к достижению договоренности, выгодной для всех. Между тем, Трамп уведомил конгресс о своем желании подписать торговое соглашение с Мексикой и Канадой, и последняя может в нем принять участие, "если захочет", таким образом показав, что Канада по-прежнему "в игре". По плану Трампа, соглашение должно быть подписано в течение последующих 90 дней. Газета отмечает, что переговоры по НАФТА являются одними из "самых разрушительных для мировой экономики" в протекционистской политике Трампа наряду с торговыми трениями США и Китая и напряженных торговых отношений с ЕС. Издание приводит мнение главы Торговой палаты США Тома Донохью: "Что-либо кроме трехстороннего соглашения не получит одобрения конгресса и потеряет поддержку бизнеса". По словам Донохью, если в соглашении не будет участвовать хотя бы одна из этих трех стран, это станет "плохими новостями" для американского бизнеса, американских рабочих мест и экономического роста страны. Washington Post сообщает, что сегодняшние переговоры были трудными для сторон. До того как и Фриланд, и Трамп выразили надежду на успешный итог переговоров, обе страны заявляли о намерении отстаивать интересы своих народов. Так, Фриланд заявила, что правительство Канады подпишет соглашение только в том случае, если оно будет удовлетворять интересы канадцев: "Моя работа — гарантировать, что это соглашение работает для канадских трудящихся, канадских семей и канадского бизнеса". Трамп также сначала не выразил желания бороться за то, чтобы Канада оставалась в соглашении: "Если мы не заключим сделку с Канадой, то это нормально". Газета добавляет, что 90-дневный дедлайн необходим США, чтобы получить одобрение правительства Мексики до того, как президент страны Энрике Пенья покинет пост 1 декабря. Неизвестно, как отреагирует Мексика на соглашение в том случае, если Канада не будет в нем участвовать. Команда Торгового представительства США встретится с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд и ее коллегами в среду на следующей неделе.

Гибель Захарченко – Убийство главы ДНР Александра Захарченко в Донецке стало одной из обсуждаемых тем в зарубежных СМИ. Лидер самопровозглашенной республики погиб в пятницу при взрыве в кафе, которое находится в сотнях метров от его резиденции. "Захарченко – последний в серии покушений на лидеров сепаратистов во время конфликта на Украине", — пишет британская газета Guardian. Газета Wall Street Journal отмечает, что "ни одно из покушений не было до конца раскрыто". Нидерландская газета NRC Handesblad вспоминает, что в 2014 году на Захарченко уже совершалось покушение, а в 2015 году он получил ранение во время боев у Дебальцево. Смерть главы самопровозглашенной республики грозит усилением напряженности в регионе, пишут газеты Washington Post, New York Times и Financial Times. Эксперт американского издания Newsweek считает, что само покушение уже является знаком более нестабильной ситуации на востоке Украины. "Это знак, насколько хаотичной стала обстановка", — пишет издание, ссылаясь на мнение аналитика американского Атлантического совета Адриана Каратники. Wall Street Journal, в свою очередь, отмечает, что гибель Захарченко "вряд ли изменит" общие контуры конфликта между сепаратистами и украинскими властями.

В идеальном мире БАПОР не нужен – В центре внимания многих СМИ оказалось решение США прекратить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт в пятницу заявила журналистам, что США больше не будут делать взносы в БАПОР. Науэрт раскритиковала организацию работы агентства и то, как оно распоряжалось выделенными средствами. Раньше доля американских средств в ежегодном 1,2-миллиардном бюджете агентства составляла около 350 миллионов долларов. В заявлении госдепа сообщалось, что, несмотря на то, что БАПОР и другим международным донорам не удается реформировать то, как организация ведет дела, США остаются "глубоко обеспокоенными влиянием (этого шага – ред.) на невинных палестинцев, особенно школьников". Washington Post отмечает, что одной из причин подобного решения стало то, как ООН рассчитывает число палестинцев, официально зарегистрированных в качестве беженцев. США хотели бы, чтобы их число снизилось с пяти миллионов, насчитываемых на данный момент, до нескольких сотен тысяч, как это было семьдесят лет назад, когда агентство только было создано. Издание добавляет, что генеральный секретарь Организации освобождения Палестины (ООП) Саиб Орейкат заявил, что США теперь не играют никакой роли в мирном процессе: "БАПОР не палестинское агентство", он "был основан ООН", "это международная обязанность помогать и поддерживать его до тех пор, пока все проблемы палестинских беженцев не будут решены". Орейкат также отметил, что если не будет поступать другая помощь, то это станет катастрофой для тех мест, где живет много палестинцев, потому что они могут вступить в ряды экстремистских группировок, подобных "Исламскому государству" (ИГ, запрещена в РФ). Как отмечает газета, БАПОР предоставляет помощь в области образования, медицины и питания около 800 тысяч палестинцев на Западном берегу, 1,3 миллионам людей в Газе, 534 тысячам в Сирии, 464 тысячам – в Ливане и двум миллионам – в Иордании. Израильское издание Haaretz, в свою очередь, отмечает, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху поддерживает разрыв с БАПОР, однако Израиль неоднократно говорил Вашингтону, что резкое прекращение финансирования агентства может привести к гуманитарному кризису в Газе и укреплению ХАМАС. Guardian пишет, что "в идеальном мире БАПОР больше не был бы нужен. Но он очень нужен (сейчас ред.), так как он предоставляет услуги, в том числе образование, в районах, начиная от Газы и Вифлеема до Иордании, Ливана и Сирии." Издание отмечает, что неудивителен тот факт, что администрация Трампа признала Иерусалим в качестве столицы Израиля и ведет произраильскую политику, однако менее понятно, что Трамп и его советники думают о последствиях подобных шагов. Издание приводит несколько точек зрения по данному вопросу. Во-первых, команда зятя американского президента Джареда Кушнера может вынудить руководство Палестины заключить договор на условиях США. Вторая точка зрения заключается в том, что Кушнер понимает нереалистичность "сделки века", и так как никакая сделка не будет достигнута, действия администрации Трампа рассматриваются вместо этого как "разрушительный сброс давно понятых параметров внешней политики США на Ближнем Востоке", включая то, как может выглядеть мирное соглашение. Третья точка зрения заключается в том, что таким образом Трамп подает сигналы произраильским американским евангелистам, которые могут поддержать его на промежуточных выборах в ноябре.

Прощание с Аретой Франклин – Зарубежные издания пишут о похоронах "королевы соула" Ареты Франклин, которые состоялись в пятницу в ее родном городе Детройте. Газета Washington Post пишет, что служба в местной церкви продлилась на два часа дольше, чем было запланировано, онлайн-трансляцию церемонии вели телеканалы и издания в интернете. "Это празднование, но не вечеринка", — приводит издание начало траурной речи известного правозащитника Джесси Джексона. Попрощаться с певицей пришли многие друзья, коллеги-музыканты и политики, в том числе экс-президент США Билл Клинтон, пишет газета USA Today. Американская певица Ариана Гранде исполнила кавер на песню Франклин You make me feel like a natural woman. "Даже после смерти, Арета Франклин уходит на ноте высокой моды", — пишет Los Angeles Times. Перед похоронами тело легендарной певицы находилось в Музее истории афроамериканцев, чтобы все желающие успели отдать дань памяти. Издание сообщает, что во вторник Арета была одета в красный костюм и ярко-алые туфли, в среду в голубое платье, в четверг ее костюм сменился на позолоченно- розовый. В пятницу певица была в золотом, под цвет позолоченного гроба, в котором будет похоронена. На крышке гроба, пишут издания, выгравированы имя певицы и ее титул — "королева соула".