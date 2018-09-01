МОСКВА, 1 сен /ПРАЙМ/. Страны-участницы Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП, RCEP) могут на Восточноазиатском саммите в Сингапуре в ноябре завершить переговоры о создании зоны свободной торговли в АТР, сообщает издание Straits Times со ссылкой на министра промышленности и торговли Сингапура Чань Чун Синя.

Министр заявил в субботу, что на Восточноазиатском саммите (ВАС) в Сингапуре, который пройдет 14-15 ноября, может быть принято "значимое решение".

"На данном этапе был достигнут значительный прогресс, и большинство стран-участниц RCEP демонстрируют гибкость, идя навстречу друг другу там, где это возможно", — сказал Чань Чун Синь. Он добавил, что "широкое соглашение" будет принято уже "в обозримом будущем".

RCEP подразумевает подписание соглашения о свободной торговле между 10 членами АСЕАН (Бруней, Мьянма, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам) и шестью государствами-партнерами АСЕАН по соглашениям о свободной торговле (Австралия, Индия, Китай, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия). Это объединение заочно конкурировало с Транстихоокеанским партнерством, в котором раньше участвовали США.

На встрече в Токио 1 июля министры торговли и экономики стран-участниц RCEP признали необходимость быстрого и успешного завершения переговоров по соглашению в связи с серьезными рисками в международной торговле. Страны, поддерживающие соглашение, выступают за свободу торговли и отказ от протекционизма, в то время как США усиливают протекционистскую политику.

ВАС был создан в 2005 году как форум для диалога лидеров стран АТР по широкому кругу стратегических, политических и экономических вопросов. Встречи в этом формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на высшем уровне.