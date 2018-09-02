МОСКВА, 2 сен /ПРАЙМ/. Роспотребнадзор ответил на предложение запретить продажу кофе на территории школ: эта норма и так существует в российском законодательстве.

Ранее бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что запрет продажи кофеиносодержащих напитков на территории школ, введенный в Южной Корее, является правильной мерой, такой опыт могла бы перенять и Россия.

"Важно отметить, что СанПиН 2.4.5.2409-08 "Питание в образовательных учреждениях" уже запрещает продажу кофе и тонизирующих напитков в школах", — заявили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что ситуация с питанием в общеобразовательных учреждениях находится на постоянном контроле Роспотребнадзора.

Упомянутый Роспотребнадзором СанПиН действительно содержит перечень продуктов, которые не допускаются для реализации в организациях общественного питания образовательных учреждений. В пункте 26 упомянуты "кофе натуральный; тонизирующие, в том числе энергетические напитки, алкоголь".

Ранее сообщалось, что южнокорейские власти водят запрет на продажу кофеиносодержащих напитков на территории школ, обновленный "Специальный закон о безопасной диете для детей" вступает в силу с 14 сентября.