КИЕВ, 3 сен — ПРАЙМ. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в сентябре выступит с ежегодным посланием к Верховной раде.

"Планирую свое ежегодное обращение в сентябре месяце, и мы с Андреем Владимировичем (спикером Рады Украины Андреем Парубием — ред.) поговорим о наиболее приемлемых датах для этого обращения", — сказал президент в понедельник на встрече с руководителями парламентских фракций, которую транслировали украинские телеканалы.

В минувшем году Порошенко выступил со своим ежегодным посланием в Раде 7 сентября. Тогда в своем послании он подвел итоги работы властей, а также поставил задачи перед парламентом по проведению новых реформ, коснулся вопроса о конфликте в Донбассе, отметив, что выступает за мирное его урегулирование с привлечением миротворцев ООН по всей территории Донбасса, а не только для охраны СММ ОБСЕ на линии разграничения.

Также в прошлом году Порошенко не исключил, что в будущем инициирует референдум по вопросу вступления страны в НАТО и призвал Раду с 1 января 2020 года отменить депутатскую неприкосновенность.

В этом году Порошенко выступит уже в пятый раз с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.