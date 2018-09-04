МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуются без единой динамики на фоне отсутствия новостей по торговым переговорам США и Китая и в ожидании открытия американских бирж после праздника в понедельник, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.54 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,06% — до 2719,19 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — поднимался на 0,02%, до 1449,16 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index прибавлял 0,03%, увеличиваясь до 27721,21 пункта, корейский KOSPI поднимался на 0,16%, до 2310,81 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 терял 0,37%, опускаясь до 6287,6 пункта. Японский Nikkei 225 уменьшался на 0,14% — до 22675,86 пункта.

В понедельник биржи США были закрыты в связи с празднованием в США Дня труда. Инвесторы в АТР сегодня ожидают динамики торгов на открытии американских бирж, чтобы проверить настроения инвесторов в США в связи с торговой напряженностью между Америкой и КНР.

"Трейдеры сосредоточили свое внимание на том, откроются ли биржи США ростом, несмотря на опасения развития торгового конфликта, или нет", — приводит агентство Рейтер мнение старшего технического аналитика Mizuho Securities Ютаки Миура (Yutaka Miura). На прошлой неделе агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило о том, что президент США Дональд Трамп готовится в сентябре ввести следующий "транш" американских пошлин на китайский импорт объемом 200 миллиардов долларов. Как добавляет Рейтер, новые пошлины должны быть введены уже на этой неделе.

На фоне отсутствия новостей по торговым переговорам между странами, опасения снижения промышленной активности в Китае только усиливается. Последний раунд переговоров между делегациями США и КНР состоялся неделю назад, 22 и 23 августа. Несмотря на то, что стороны назвали обмен мнениями конструктивным, никаких конкретных итогов возобновленных переговоров не последовало. Белый дом отметил, что члены делегации проинформируют более высокопоставленных чиновников об итогах этих переговоров. Кроме того, не было объявлено о датах новых встреч делегаций.

Центральный банк Австралии во вторник сохранил процентную ставку без изменения — на уровне 1,5% годовых. В своем заявлении ЦБ также отметил, что торговая политика США является источником неопределенности.