МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Завод по производству медицинских изделий в Грозном начнет работать до конца первого квартала 2019 года, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он также добавил, что договор о строительстве совместного завода по производству медицинских изделий между индийской компанией "Раймед Трэйдинг групп" и минздравом Чечни заключен в феврале 2018 года. Предприятие возведено в Грозном на прилегающей к бывшей республиканской больнице территории площадью две тысячи квадратных метров

"Завод вступит в строй до конца первого квартала 2019 года", — говорится в сообщении Кадырова, опубликованном в соцсети "Вконтакте".

Глава Чечни также сообщил, что в пятницу посетил объект. "Руководитель компании гражданин Индии Раджив Кумар подробно рассказал о ходе строительства завода. Здесь быстрыми темпами идет монтаж оборудования. Раджив также поделился со мной планами строительства здесь целого медицинского городка", — отметил Кадыров.