ШАНХАЙ (Китай), 5 ноя /ПРАЙМ/. Все страны мира должны совместно противостоять торговому протекционизму и политике односторонних действий, продвигать открытость и общее развитие, стремиться к сотрудничеству и избегать конфронтации, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия Первого международного импортного ЭКСПО.

"В настоящий момент в мире происходят значительные изменения, взаимосвязанность экономического и социального благополучия стран всего мира постоянно увеличивается, реформирование международной системы управления и международного порядка набирает скорость", — заявил китайский лидер.

Он отметил, что, "с другой стороны, глубокие изменения происходят и в мировой экономике, протекционизм и политика односторонних действий вновь поднимают голову, экономическая глобализация стоит перед лицом многих трудностей, мультилатерализм и система многосторонней торговли находятся под угрозой, риски и вызовы постоянно возрастают".

По его словам, необходимо совместно работать ради того, чтобы справиться с вызовами и угрозами.

"Важно, чтобы все страны становились более открытыми и расширяли пространство для взаимовыгодного сотрудничества, открытость ведет к прогрессу, в то время как изолированность — к отсталости… Страны должны противостоять протекционизму и политике односторонних действий, стремиться повышать уровень открытости на многостороннем и двустороннем уровнях", — подчеркнул он.

Первое импортное ЭКСПО в Шанхае (China International Import Expo) открылось в понедельник и продлится до 10 ноября, в нем принимают участие более 2,8 тысячи компаний из 130 стран и регионов мира. Российские компании представлены в пяти отраслевых зонах: продукты питания и сельскохозяйственные продукты, высокотехнологичное оборудование, медицинское оборудование и товары, сфера услуг, потребительские товары.