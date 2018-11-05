ШАНХАЙ (Китай), 5 ноя — ПРАЙМ. Китай намерен продолжить курс по наращиванию импорта, упрощению таможенных процедур и снижению пошлин, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия первого Китайского международного импортного ЭКСПО.

"Китай — это большой рынок с безграничными возможностями. Мы намерены наращивать потенциал для увеличения импорта. Инициатива Китая по наращиванию импорта — это не сиюминутный выбор, это ориентированный на будущее шаг, направленный на объединение мира и достижение всеобщего развития", — сказал он.

Си Цзиньпин добавил, что Китай намерен и дальше раскрывать потенциал внутреннего рынка.

"Мы намерены снижать таможенные пошлины, упрощать таможенные процедуры, сокращать импортные издержки, ускорять развитие новых форм и моделей торговли, включая развитие трансграничной интернет торговли", — подчеркнул он.

Председатель КНР отметил, что организация импортного ЭКСПО также входит в ряд мер по наращиванию импорта. Выставка, по его словам, будет проходить ежегодно, и ее уровень будет повышаться.

Первое Китайское международное импортное ЭКСПО (China International Import Expo) открылось в Шанхае в понедельник и продлится до 10 ноября. В выставке принимают участие более 2,8 тысячи компаний из 130 стран и регионов мира.

Российские компании представлены в пяти отраслевых зонах: продукты питания и сельскохозяйственные продукты, высокотехнологичное оборудование, медицинское оборудование и товары, сфера услуг, потребительские товары. Делегацию из РФ возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев.