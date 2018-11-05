ШАНХАЙ (Китай), 5 ноя — ПРАЙМ. Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что санкции, протекционизм и ограничения стали реальностью современной мировой экономики, нельзя закрывать на это глаза, нужно найти новые источники роста, сформировать открытое пространство взаимовыгодного сотрудничества.

Председатель правительства РФ в эти дни находится с официальным визитом в КНР. В понедельник в Шанхае он принимает участие в открытии первого Китайского международного импортного ЭКСПО. В ходе церемонии открытия ЭКСПО он поздравил всех его участников, отметив масштабность этого события. Премьер напомнил, что представители 130 стран приехали в Шанхай, чтобы продемонстрировать возможности своих экономик и обсудить перспективы международной торговли.

"А обсуждать их точно необходимо. Сегодня перед нами стоят общие задачи — найти новые источники роста мировой экономики, сформировать открытое пространство взаимовыгодного сотрудничества, где нет давления, нет санкций, где нет места протекционизму и ограничениям. А это, к сожалению, реальность современного мира, современной мировой экономики, и мы не можем на это закрывать глаза", — заявил Медведев.

Он подчеркнул, что в основе торговли должны лежать принципы свободной конкуренции и свободного перемещения товаров, работ и услуг.

Первое Китайское международное импортное ЭКСПО (China International Import Expo) открылось в Шанхае в понедельник и продлится до 10 ноября. В выставке принимают участие более 2,8 тысячи компаний из 130 стран и регионов мира. Российские компании представлены в пяти отраслевых зонах: продукты питания и сельскохозяйственные продукты, высокотехнологичное оборудование, медицинское оборудование и товары, сфера услуг, потребительские товары. Делегацию из РФ возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев.