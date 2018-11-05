МИНСК, 5 ноя — ПРАЙМ. Правительство Белоруссии планирует в ближайшее время принять решение по декриминализации ряда преступлений в экономической сфере, заявил в понедельник в Минске первый заместитель премьер-министра страны Александр Турчин.

"В ближайшее время, я надеюсь, мы поставим точку в решении вопроса об отмене указа (о лжепредпринимательстве — ред.). После этого мы выйдем на обсуждение проблемы… если удастся ее решить, это самым фундаментальным образом изменит в положительную сторону инвестклимат Белоруссии, даст реальный зеленый свет масштабному притоку капиталу. Речь идет о декриминализации экономических преступлений", — сказал Турчин, выступая на экономическом форуме KEF-2018.

По его словам, "экономические методы принуждения к исполнению закона могут оказаться не менее, а то и более действенными, чем силовые".

"Это решение столь фундаментально, что, конечно, потребует глубокой проработки и дискуссии. Окончательное решение, естественно, остается за главой государства, который при принятии решения учитывает совокупность факторов — экономических, политических, правовых, общественных", — отметил первый вице-премьер.