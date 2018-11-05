ВАРШАВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Глава Европейского Совета Дональд Туск приехал в Варшаву. Он будет участвовать в допросе о функционировании финансовой пирамиды Amber Gold.

Туск признался журналистам, что у него было мало записей по этому делу, а в памяти хранятся события 6-7-летней давности. Однако суд, по его мнению, станет спрашивать то, что он помнит.

Как сообщалось, Туск считал комиссию по расследованию политической.

Компания Amber Gold с 2009 года начала привлекать инвестиции в золото, обещая повышенные процентные ставки. Соответствующего разрешения на деятельность компания не имела.