СИДНЕЙ, 6 ноя — ПРАЙМ. Поезд с тоннами груза, вышедший из-под контроля и целая миссия по его остановке.

Звучит так, словно это сюжет фильма, только вот для BHP Billiton Ltd. все было реальностью: ее состав из четырех локомотивов и 268 груженых вагонов проехал без машиниста более 50 миль, сообщает Dow Jones.

В понедельник один из составов должен был совершить обычную поездку с рудников BHP, расположенных в регионе Пилбара в Западной Австралии. Однако когда машинист пошел проверить один из вагонов с железной рудой, поезд, не зафиксированный должным образом, пришел в движение.

Сорвавшись с места, поезд проехал 57 миль (более 91 км) за 50 минут.

Пока неуправляемый поезд несся в направлении Порт-Хедленда, города на западном побережье страны, за 800 миль от него, в Перте, за работу взялись диспетчеры. С помощью средств дистанционного контроля они перевели стрелки и заставили поезд сойти с рельсов в пустыне так, чтобы никто не пострадал.

BHP заявила, что работает над тем, чтобы отбуксировать взбунтовавшийся поезд, но на это может потребоваться целая неделя.

Происшествие привело к перебою в ее операциях, и в понедельник цены на железную руду подскочили на 2,3%. Трейдеры сделали ставку на сокращение поставок этого ключевого сырья для выплавки стали. Пока Управление транспортной безопасности Австралии изучает обстоятельства произошедшего, BHP полностью приостановила железнодорожное сообщение в регионе.

На регион Пилбара приходится примерно половина всей железной руды, поставляемой по морю, причем большая часть идет на индустриализацию Китая. В этом австралийском регионе BHP является вторым по величине поставщиком руды, уступая лишь Rio Tinto PLC.

Согласно Australia & New Zealand Banking Group, ввиду приостановки железнодорожного сообщения цены на железную руду сегодня, скорее всего, вновь повысятся. Как отмечает ANZ, BHP не указала, как долго продлятся перебои в ее операциях, но в Порт-Хедленде у нее есть большие запасы железной руды, которые она может использовать для снабжения клиентов.