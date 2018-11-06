МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Предприниматель Олег Бурлаков заявил в полицию, что неизвестный стрелял из него возле поликлиники на западе Москвы, но не попал, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах столицы.

Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошел еще в субботу, 3 ноября, однако в полицию предприниматель обратился только в понедельник.

"Предприниматель Олег Бурлаков заявил, что примерно в девять часов вечера он подъехал на своей машине с водителем к поликлинике на улице Лобачевского. В это время к машине подбежал неизвестный, окликнул его по имени и, после того как Бурлаков опустил стекло, несколько раз выстрелил в машину", — сказал собеседник агентства.

В результате происшествия никто не пострадал, уточнил источник. Полицейские проводят проверку.

Предприниматель Бурлаков входит в число богатейших людей России по версии Forbes. Издание оценивает капитал 69-летнего бизнесмена, являвшегося ранее владельцем "Новоросцемента" и "Бурнефтегаза", в $650 млн в 2018 году. В настоящее время, по данным Forbes, Бурлаков является совладельцем Стройлесбанка.